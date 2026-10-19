У Кремлі допустили зустріч Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна на саміті в Китаї

"Поки немає чіткого розуміння щодо самої зустрічі чи її потенційного порядку денного, хоча всі три сторони визнають гіпотетичну можливість такої зустрічі", - заявив Пєсков.

Раніше він називав корисною можливу зустріч російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Помічник Путіна Юрій Ушаков на початку жовтня уточнював, що ініціатива провести переговори має виходити від Китаю, якщо Трамп підтвердить участь у саміті.