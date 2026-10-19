В Кремле допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите в Китае

Россия предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с США и Китаем, чтобы договориться о завершении войны на выгодных для Москвы условиях. Президента Украины Владимира Зеленского на встречу звать не планируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера Кремля Дмитрия Пескова The Wall Street Journal.
"Пока нет четкого понимания самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность такой встречи", - заявил Песков.
Ранее он называл полезной возможную встречу российского диктатора Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Помощник Путина Юрий Ушаков в начале октября уточнял, что инициатива провести переговоры должна исходить от Китая, если Трамп подтвердит участие в саммите.
Тем временем Трамп демонстративно избегает давления на Москву. Он заморозил закон о санкциях против России, объяснив это нежеланием оттолкнуть Москву от переговоров. Ответственность за затягивание войны президент США переводит на Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что шаги Вашингтона выглядят как попытка склонить Украину к капитуляции. По его словам, у Трампа хорошие отношения с Путиным, но заставить его закончить войну президент США пока не может.