В Кремле допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите в Китае

"Пока нет четкого понимания самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность такой встречи", - заявил Песков.

Ранее он называл полезной возможную встречу российского диктатора Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Помощник Путина Юрий Ушаков в начале октября уточнял, что инициатива провести переговоры должна исходить от Китая, если Трамп подтвердит участие в саммите.