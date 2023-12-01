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У Кремлі бояться, що провали на війні в Україні вплинуть на майбутні вибори у РФ, - ISW

П'ятниця 01 грудня 2023 05:11
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У Кремлі бояться, що провали на війні в Україні вплинуть на майбутні вибори у РФ, - ISW Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Кремль "стурбований" негативним впливом провалів на війні в Україні на результати президентських виборів РФ у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, у президентській кампанії Путін хоче зосередити увагу на внутрішніх справах РФ та критиці Заходу.

Окрім того, російські посадовці хочуть посилити цензурування в країні. Вони пояснюють це тим, що росіяни, які виїхали з країни, почали спроби дискредитувати майбутні російські президентські вибори.

Російська влада також намагалася консолідувати контроль над російським інформаційним простором і посилила заходи щодо заохочення самоцензури. Також на вибори можуть впливати родичі мобілізованих. У РФ збільшилась кількість скарг та закликів про допомогу мобілізованим, незважаючи на спроби Росії цензурувати їх.

Вибори президента в Росії

Ще в серпні поточного року прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путіна переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів.

Як стверджувало Reuters, диктатор вирішив балотуватися на березневих президентських виборах, які дозволять йому залишатись при владі як мінімум до 2030 року.

А пізніше з'явилась інформація, що Путін затвердив поправки до закону про вибори президента, які ускладнять стеження за фальсифікаціями.

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