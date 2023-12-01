В Кремле боятся, что провалы на войне в Украине повлияют на предстоящие выборы в РФ, - ISW

Кремль "обеспокоен" отрицательным влиянием провалов на войне в Украине на результаты президентских выборов РФ в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В частности, в президентской кампании Путин хочет сконцентрировать внимание на внутренних делах РФ и критике Запада.

Кроме того, российские чиновники хотят усилить цензуру в стране. Они объясняют это тем, что выехавшие из страны россияне предприняли попытки дискредитировать предстоящие российские президентские выборы.

Российские власти также пытались консолидировать контроль над российским информационным пространством и усилили меры по поощрению самоцензуры. Также на выборы могут оказывать влияние родственники мобилизованных. В РФ увеличилось количество жалоб и призывов о помощи мобилизованным, несмотря на попытки России цензурировать их.

Выборы президента в России

Еще в августе текущего года пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путина переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.

Как утверждало Reuters, диктатор решил баллотироваться на мартовских президентских выборах, которые позволят ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

А позже появилась информация, что Путин утвердил поправки в закон о выборах президента, которые усложнят слежку за фальсификациями.

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