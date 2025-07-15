У Кремлі бояться обвалу промисловості: Путін спішно дає вказівки уряду

Диктатор РФ Володимир Путін доручив уряду "не допустити" падіння виробництва в 2025 році. Водночас реальний стан економіки свідчить про протилежне.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Насправді ж економіка РФ продовжує деградувати: країна втрачає ключові ринки збуту, а наявні санкції блокують доступ до технологій, фінансів та зовнішніх інвестицій.

У ЦПД підкреслюють, що ці заяви є черговою популістською спробою заспокоїти російське суспільство та створити ілюзію контролю над ситуацією.

У відповідь Путін доручив уряду та Центробанку РФ "не допустити" подальшого спаду виробництва у 2025 році.

За даними, після початку повномасштабної війни рівень ділової активності в обробній промисловості РФ впав до рекордно низького рівня .

Падіння економіки РФ

У січні Reuters писало, що Путін дедалі більше стурбований проблемами в економіці РФ воєнного часу. Зокрема, на тлі того, що президент США Дональд Трамп наполягав на припиненні війни з Україною і обіцяв нові санкції.

Крім того, ми писали, що Росія змушена витрачатися, щоб заманювати живу силу на війну. Водночас вона зазнає великих втрат, і як ніяк, санкції таки працюють.

У зв'язку з цими проблемами чиновники РФ цього року урізали "невійськові" витрати. Насамперед - соціальні.

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