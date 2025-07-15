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В Кремле боятся обвала промышленности: Путин спешно дает указания правительству

Вторник 15 июля 2025 10:57
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В Кремле боятся обвала промышленности: Путин спешно дает указания правительству Фото: диктатор РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Диктатор РФ Владимир Путин поручил правительству "не допустить" падения производства в 2025 году. В то же время реальное состояние экономики свидетельствует об обратном.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Центр противодействия дезинформации сообщает о попытке Кремля скрыть глубокий кризис в российской экономике.

По данным, после начала полномасштабной войны уровень деловой активности в обрабатывающей промышленности РФ упал до рекордно низкого уровня.

В ответ Путин поручил правительству и Центробанку РФ "не допустить" дальнейшего спада производства в 2025 году.

Среди мер предлагаются типичные для российской экономики лозунги: создание "кластерных платформ", введение "промышленной ипотеки" и поддержка "приоритетных проектов".

В ЦПД подчеркивают, что эти заявления являются очередной популистской попыткой успокоить российское общество и создать иллюзию контроля над ситуацией.

На самом деле экономика РФ продолжает деградировать: страна теряет ключевые рынки сбыта, а существующие санкции блокируют доступ к технологиям, финансам и внешним инвестициям.

Падение экономики РФ

В январе Reuters писало, что Путин все больше обеспокоен проблемами в экономике РФ военного времени. В частности, на фоне того, что президент США Дональд Трамп настаивал на прекращении войны с Украиной и обещал новые санкции.

Кроме того, мы писали, что Россия вынуждена тратиться, чтобы заманивать живую силу на войну. При этом она несет большие потери, и как никак, санкции таки работают.

В связи с этими проблемами чиновники РФ в этом году урезали "невоенные" расходы. Прежде всего - социальные.

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