В Кремле боятся обвала промышленности: Путин спешно дает указания правительству
Диктатор РФ Владимир Путин поручил правительству "не допустить" падения производства в 2025 году. В то же время реальное состояние экономики свидетельствует об обратном.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Центр противодействия дезинформации сообщает о попытке Кремля скрыть глубокий кризис в российской экономике.
По данным, после начала полномасштабной войны уровень деловой активности в обрабатывающей промышленности РФ упал до рекордно низкого уровня.
В ответ Путин поручил правительству и Центробанку РФ "не допустить" дальнейшего спада производства в 2025 году.
Среди мер предлагаются типичные для российской экономики лозунги: создание "кластерных платформ", введение "промышленной ипотеки" и поддержка "приоритетных проектов".
В ЦПД подчеркивают, что эти заявления являются очередной популистской попыткой успокоить российское общество и создать иллюзию контроля над ситуацией.
На самом деле экономика РФ продолжает деградировать: страна теряет ключевые рынки сбыта, а существующие санкции блокируют доступ к технологиям, финансам и внешним инвестициям.
Падение экономики РФ
В январе Reuters писало, что Путин все больше обеспокоен проблемами в экономике РФ военного времени. В частности, на фоне того, что президент США Дональд Трамп настаивал на прекращении войны с Украиной и обещал новые санкции.
Кроме того, мы писали, что Россия вынуждена тратиться, чтобы заманивать живую силу на войну. При этом она несет большие потери, и как никак, санкции таки работают.
В связи с этими проблемами чиновники РФ в этом году урезали "невоенные" расходы. Прежде всего - социальные.
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