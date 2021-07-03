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В Кремле ждут от Лукашенко приезда в оккупированный Крым

Новина українською →
Суббота 03 июля 2021 22:03
В Кремле ждут от Лукашенко приезда в оккупированный Крым Фото: Александра Лукашенко пригласили в оккупированный Крым (kremlin.ru)
Автор: Александр Белоус

В Кремле рассчитывают, что Александр Лукашенко приедет в Крым. Заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РБК-Украина эфир телеканала "Россия 1".

"Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем", - сказал Песков.

Напомним, Беларусь официально не признала оккупации Крыма Российской Федерацией. Однако Александр Лукашенко начиная с 2014 года неоднократно заявлял о том, что считает Крым де-факто российским.

Кроме того, после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи Александр Лукашенко он заявил, что обсуждал вопрос авиасообщения с Крымом.

"Сегодня я хотел бы спросить у (президента Украины - ред.) Зеленского, при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне придется Путина попросить, чтобы он отвез меня в Крым. Они (Украина - ред.) устроили эту "канитель", эту провокацию", - сказал Лукашенко.

Напомним, Украина запретила белорусским самолетам заходить в украинское воздушное пространство после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

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