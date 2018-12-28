У Кремлі заявили, що в РФ немає військовополонених українців

Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Пєсков додав, що українські моряки перебувають під слідством

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що в РФ немає військовополонених українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Пєсков заявив, що українські моряки, "які порушили порядок проходження військових кораблів через територіальні води Росії", знаходяться під слідством.

"Військовополонених тут немає. Я не можу погодитися з тим, що мова йде про військовополонених. Жодних військовополонених на території РФ немає", - заявив Пєсков, зазначивши, що мова йде "про справу, яка розслідується у зв'язку з порушенням державного кордону РФ іноземними громадянами".

Пєсков також заявив, що не знає, які свідчення давали затримані моряки.

"Оскільки йде слідство, ми не можемо відстежувати, як йде слідство", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі 24 захоплені спецслужбами РФ біля берегів окупованого Криму українські військові моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

Відзначимо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що звільнення українських моряків залежить тільки від бажання президента Росії Володимира Путіна.