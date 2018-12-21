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У Кремлі заявили про різні підходи РФ і України до обміну "всіх на всіх"

Новини » Політика    21.12.2018 - 12:10
У Кремлі заявили про різні підходи РФ і України до обміну "всіх на всіх"
Фото: Дмитро Пєсков (twitter.com)

Пєсков заявив, що РФ готова до обміну засудженими з Україною

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив про різні підходи РФ і України до обміну "всіх на всіх". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Пєсков заявив, що РФ готова до обміну засудженими з Україною у форматі "всіх на всіх", але підходи двох країн до реалізації цього принципу не збігаються.

"Росія давно виступає ініціатором того, щоб провести обмін "всіх на всіх". Але існує різниця в підходах і в Москві, і в Києві кваліфікації тих, хто знаходиться в Москві, і тих, хто знаходиться в Києві - ким вважати цих людей. Звідси походить нестикування в кількості людей і в кількості тих, кого пропонується міняти "всіх на всіх", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора в ході прес-конференції президент Російської Федерації Володимир Путін заявляв, що питання звільнення українських моряків буде розглядатися після завершення кримінальної справи.

Крім того, представник України в ТГК Євген Марчук заявляв, що російська сторона на засіданні ТКГ в Мінську відмовилася провести обмін ув'язненими.

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