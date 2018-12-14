ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Кремле заявили, что позиция США не повлияет на ход дела украинских моряков

Новости » Политика    14.12.2018 - 13:26
В Кремле заявили, что позиция США не повлияет на ход дела украинских моряков
Фото: Дмитрий Песков (twitter.com)

Ранее Болтон заявлял, что встреча Путина и Трампа не состоится до освобождения моряков

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что позиция США не повлияет на ход дела украинских моряков, задержанных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Так, Песков прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться только после освобождения украинских моряков и кораблей. 

"Безусловно, подобная позиция не может являться основанием для нарушения хода судебного разбирательства и следствия, которое ведется в отношении нарушителей государственной границы РФ", - сказал Песков, отметив, что РФ "по-прежнему убеждена, что эта встреча в равной мере необходима как для Москвы, так и для Вашингтона".

Песков заявил, что РФ готова к проведению встречи "для начала проговоров по тем срочным вопросам, касающимся и наших двух стран, и вопроса стратегической безопасности всего мира".

Напомним, ранее сообщалось, что Болтон заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина не будет возможна до тех пор, пока Россия не освободит задержанные украинские корабли и их экипаж. 

Как сообщалось, Трамп отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться на саммите G20 из-за ситуации в Керченском проливе. Президент США отменил переговоры с Путиным за день до назначенной даты встречи. 

Отметим, ранее канцлер Германии Ангела Меркель также потребовала освободить украинских моряков.

В СНБО не исключают начало глобального конфликта в ближайшие годы Саммит ЕС требует немедленного освобождения украинских моряков
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америкиморяки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь