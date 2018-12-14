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У Кремлі заявили, що позиція США не вплине на хід справи українських моряків

Новини » Політика    14.12.2018 - 13:26
У Кремлі заявили, що позиція США не вплине на хід справи українських моряків
Фото: Дмитро Пєсков (twitter.com)

Раніше Болтон заявляв, що зустріч Путіна і Трампа не відбудеться до звільнення моряків

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що позиція США не вплине на хід справи українських моряків, затриманих у Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Так, Пєсков прокомментував заяву радника президента США з національної безпеки Джона Болтона про те, що зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна та Дональда Трампа може відбутися тільки після звільнення українських моряків і кораблів.

"Безумовно, подібна позиція не може бути підставою для порушення ходу судового розгляду і слідства, яке ведеться проти порушників державного кордону РФ", - сказав Пєсков, зазначивши, що РФ "як і раніше переконана, що ця зустріч в рівній мірі необхідна як для Москви, так і для Вашингтона".

Пєсков заявив, що РФ готова до проведення зустрічі "для початку проговорів за тими терміновими питаннями, що стосуються і наших двох країн, і питання стратегічної безпеки всього світу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Болтон заявив, що зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна не буде можлива до тих пір, поки Росія не звільнить затримані українські кораблі та їх екіпаж.

Як повідомлялося, Трамп скасував зустріч з Путіним, яка повинна була відбутися на саміті G20 через ситуацію у Керченській протоці. Президент США скасував переговори з Путіним за день до призначеної дати зустрічі.

Зазначимо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель також вимагала звільнити українських моряків.

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