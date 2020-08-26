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Ермак надеется на встречу советников "нормандской четверки" до 10 сентября

Киев, Среда 26 августа 2020 11:52
Ермак надеется на встречу советников "нормандской четверки" до 10 сентября
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" может пройти до 10 сентября. Сроки перенесены из-за командировки советника президента Франции.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время поездки в Днепропетровскую область.

"Господин Бонн (Эммануэль Бонн, советник президента Франции, - ред.) позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты - это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится", - заявил Ермак.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на информированные источники сообщало об отмене запланированной на 28 августа встречи политических советников.

В России заявили, что встречу отменили якобы по той причине, что стороны не могут согласовать проекты итоговых документов; в Офисе президента Украины заявили, что она перенесена по просьбе французской стороны.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский надеется, что следующий саммит лидеров "нормандской четверки" может привести к окончанию войны на Донбассе.

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