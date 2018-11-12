У Кремлі заявили про відсутність передумов для зустрічі "нормандської четвірки"

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За словами Пєскова, для зустрічі в нормандському форматі "поки немає необхідного грунту"

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що передумов для зустрічі в нормандському форматі (Україна, Німеччина, Франція, РФ) поки що немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

За словами Пєскова, для зустрічі в нормандському форматі "поки немає необхідного грунту".

"Для обговорення в рамках "нормандської четвірки" поки немає необхідного грунту і передумов, відсутні натяки на можливу результативність", - сказав він.

Крім того, Пєсков додав, що у зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Петра Порошенка і канцлера Німеччини Ангели Меркель у Парижі участь президента РФ Володимира Путіна не планувалася.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, 11 листопада 2018 року, у Парижі відбулася зустріч Порошенка, Макрона і Меркель. У ході зустрічі, зокрема, обговорювалося питання введення миротворчої місії ООН на окуповану територію Донбасу. Крім того, в АПУ повідомляли, що в ході зустрічі Меркель і Макрон засудили фейкові "вибори", які відбулися на окупованому Донбасі 11 листопада.

Відзначимо, вчора перший віце-спікер українського парламенту, учасник переговорів у Мінську Ірина Геращенко заявляла, що через "вибори" на Донбасі українська сторона Тристоронньої контактної групи вимагає негайного скликання позачергового засідання. Крім того, Україна в ТКГ звернулася до країн-членів нормандського формату з проханням провести спеціальні консультації з вимогою до РФ відмовитися від руйнівних сценаріїв дестабілізації ситуації на Донбасі.