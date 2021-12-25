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В Кремле заявили, что у НАТО "нет дедлайнов" для ответа по "гарантиям безопасности"

Автор: Артур Родивилов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои требования по "гарантиям безопасности". По его словам, дедлайна нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что перед тем как решить, когда пройдут новые переговоры между Россией и США, для начала Вашингтон должен дать ответ на конкретно сформулированные российские требования.

"Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее", - рассказал Песков.

Отметим, ранее США и ЕС назвали условие для переговоров с Россией по "гарантиям безопасности".

Подробнее о требования России читайте в материале РБК-Украина "Гарантии безопасности". Чего хочет Путин от США и НАТО".

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