У Кремлі заявили, що в НАТО "немає дедлайнів" для відповіді щодо "гарантій безпеки"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ зацікавлена в тому, щоб якомога швидше отримати відповідь від США і НАТО на свої вимоги щодо "гарантій безпеки". За його словами, дедлайну немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Раніше прессекретар президента Росії заявив, що перед тим як вирішити, коли пройдуть нові переговори між Росією і США, для початку Вашингтон має дати відповідь на конкретно сформульовані російські вимоги.
"Тут не може бути дедлайнів. Ми зацікавлені, щоб це було якомога швидше", - розповів Пєсков.
Зазначимо, раніше США і ЄС назвали умову для переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки".
Детальніше про вимоги Росії читайте в матеріалі РБК-Україна "Гарантії безпеки". Чого хоче Путін від США і НАТО".