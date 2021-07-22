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В Кремле не согласны с положениями об Украине в сделке США и Германии по "Северному потоку-2"

Автор: РБК-Украина

В Кремле оценили сделку США и Германии относительно строительства газопровода "Северный поток-2". С некоторыми положениями Россия категорически не согласна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал положения о вредоносных действиях России в Украине.

"Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни в Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается", - сказал он.

Такие заявления, по словам Пескова, Россия не может одобрить.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение с правительством США по строительству газопровода "Северный поток-2" не решает всех проблем.

Как рассказали РБК-Украина в МИД, Украина не привлекалась к согласованию сделки по "Северному потоку-2".

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Северный поток-2