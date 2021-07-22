У Кремлі не згодні з положеннями про Україну в угоді США і Німеччини щодо "Північного потоку-2"

У Кремлі оцінили угоду США і Німеччини щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". З деякими положеннями Росія категорично не згодна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розкритикував положення про шкідливі дії Росії в Україні.

"Ми категорично не згодні з таким формулюванням. Ні в Україні, ні за її межами ніякої агресії Росії не було і немає. Ніякими шкідливими діями Росія не займалася. І не займається", - сказав він.

Такі заяви, за словами Пєскова, Росія не може схвалити.