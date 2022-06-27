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В Кремле решили сменить ответственного за войну в Украине: названо имя

Фото: российские войска (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В России решили сменить ответственного за войну в Украине. Так называоемой "спецоперацией" теперь руководит генерал-полковник Геннадий Жидко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Института изучения войны (ISW).

Согласно анализу собранных данных ISW, Жидко стал ответственым за войну после того, как сменил на этом посту командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова.

Также, по данным Института изучения войны, Кремль продолжает манипулировать российским законодательством, чтобы проводить "тайную мобилизацию" для продолжения войны в Украине без проведения полной мобилизации.

Госдума России объявила, что планирует рассмотреть 28 июня поправку к закону о военной службе, которая позволит предлагать военные контракты юношам сразу после достижения "совершеннолетия" или окончания средней школы, чтобы таким образом обойти необходимость прохождения военной подготовки призывников.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что руководство России приняло решение втянуть Беларусь в войну против Украины.

Согласно данным украинской разведки, Россия начала наращивать военное присутствие в Беларуси.

Больше о белорусской армии можно прочитать в материале РБК-Украина.

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