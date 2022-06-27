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У Кремлі вирішили змінити відповідального за війну в Україні: названо ім'я

Фото: російські війська (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Росії вирішили змінити відповідального за війну в Україні. Так званою "спецоперацією" тепер керує генерал-полковник Геннадій Жидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з аналізом зібраних даних ISW, Жидко став відповідальним за війну після того, як змінив на цій посаді командувача військами Південного військового округу Олександра Дворнікова.

Також, за даними Інституту вивчення війни, Кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, щоб проводити "таємну мобілізацію" для продовження війни в Україні без проведення повної мобілізації.

Держдума Росії оголосила, що планує розглянути 28 червня поправку до закону про військову службу, яка дозволить пропонувати військові контракти юнакам відразу після досягнення "повноліття" або закінчення середньої школи, щоб таким чином оминути необхідність проходження військової підготовки призовників.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівництво Росії ухвалило рішення втягнути Білорусь у війну проти України.

За даними української розвідки, Росія почала нарощувати військову присутність у Білорусі.

Більше про білоруську армію можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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