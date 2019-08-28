В Кремле назвали условия встречи "нормандской четверки"

Российские власти планируют дождаться встречи помощников лидеров "нормандской четверки" (Украина, РФ, Германия, Франция), чтобы те подготовили фундамент для будущего саммита. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова российским СМИ.

По его словам, помощники лидеров стран должны подготовить ситуацию к встрече на высшем уровне. В то же время Песков не назвал точной даты встречи.

"Есть определенные прикидки, я не буду сейчас забегать вперед, я не знаю, когда она точно состоится", - сказал он.

Пресс-секретарь Владимира Путина также заявил, что для самой встречи в нормандском формате Россия не выдвигает условий, но "кто-то должен подготовить фундамент".

"Президент Путин тоже является сторонником проведения такой встречи. Но, чтобы главы государств собрались вместе и начали что-то обсуждать, кто-то должен подготовить фундамент для этого обсуждения, кто-то должен проделать домашнюю работу", - сказал он.

Ранее сообщалось, что встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться уже в ближайшие недели. Об этом свидетельствует совместная декларация лидеров стран G7 по итогам саммита во Франции.

Напомним, ранее советник президента США Джон Болтон не исключил участия представителей Америки в нормандском формате. По его мнению, это зависит от решения президента Украины Владимира Зеленского.

