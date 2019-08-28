У Кремлі назвали умови зустрічі "нормандської четвірки"

Російська влада планує дочекатися зустрічі помічників лідерів "нормандської четвірки" (Україна, РФ, Німеччина, Франція), щоб ті підготували фундамент для майбутнього саміту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова російським ЗМІ.

За його словами, помічники лідерів країн повинні підготувати ситуацію до зустрічі на вищому рівні. Водночас Пєсков не назвав точної дати зустрічі.

"Є певні передбачення, я не буду зараз забігати вперед, я не знаю, коли вона відбудеться", - сказав він.

Прес-секретар Володимира Путіна також заявив, що для самої зустрічі в нормандському форматі Росія не висуває умов, але "хтось повинен підготувати фундамент".

"Президент Путін теж є прихильником проведення такої зустрічі. Але, щоб глави держав зібралися разом і почали щось обговорювати, хто-то повинен підготувати фундамент для цього обговорення, хтось повинен виконати домашню роботу", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що зустріч у нормандському форматі з врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися вже в найближчі тижні. Про це свідчить спільна декларація лідерів країн G7 за підсумками саміту у Франції.

Нагадаємо, раніше радник президента США Джон Болтон не виключив участі представників Америки в нормандському форматі. На його думку, це залежить від рішення президента України Володимира Зеленського.