У Кремлі розповіли, де може відбутися зустріч Путіна з Байденом

Речник Кремля Дмитро Пєсков розповів, де може відбутися зустріч президентів Росії та США - Володимира Путіна та Джо Байдена. За його словами, Вашингтон запропонував зустрітися в європейській країні.

Точного місця майбутньої зустрічі двох президентів у Кремлі поки не можуть назвати. Пєсков додав, що зустріч Путіна та Байдена можлива тільки з "урахуванням подальших кроків" американської сторони.

"Ми вивчаємо цю пропозицію", - цитує Пєскова інше російське агенnство "ТАСС".

Вчора президент США вдруге зателефонував своєму російському колезі. Як розповіли у Білому домі, в ході розмови Байден запропонував Путіну зустрітися у третій країні, щоб обговорити актуальні питання у відносинах США та Росії.