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У Кремлі розповіли, коли узгодять дату нормандської зустрічі

Новини » Політика    04.10.2019 - 12:46
У Кремлі розповіли, коли узгодять дату нормандської зустрічі
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Дата залежить від графіку лідерів країн-учасниць нормандського саміту

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, коли буде узгоджена дата проведення саміту у нормандському форматі щодо вирішення ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами представника Кремля, дата нормандської зустрічі залежить від графіків лідерів України, Франції, Німеччини та Росії, які беруть участь у саміті.

"Зараз ведеться підготовка (до саміту - ред.) по лінії помічників президентів, по лінії відповідних відомств. Забігати вперед не буду, термінів поки немає. Їх належить узгодити. Мова йде про чотирьох глав держав, які мають досить насичені графіки. Як тільки ці графіки будуть суміщені і утвориться дата, ми вас проінформуємо", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в Кремлі висловили сумніви в тому, що зустріч у нормандському форматі відбудеться у жовтні. У Кремлі пояснили, що у російського президента Путіна напружений графік, тому малоймовірно, що він зможе виділити час на нормандську зустріч.

Крім того, у Кремлі заявляли, що визначення дати проведення нормандської зустрічі стане можливим тільки після відводу військ в Петровському і Золотом на Донбасі. У Кремлі вважають, що на розведення військ на Донбасі піде два тижні.

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