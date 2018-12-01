У Кремлі розповіли про контакт Путіна з Трампом і переговорах з Меркель і Макроном

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Пєсков підтвердив, що Трамп все таки зустрічався з Путіним в ході саміту G20

На зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, в ході саміту G20 в Бэунос-Айресі, президент Росії Володимир Путін пояснив напад РФ на українські кораблі в Креченській протоці. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, "Путін дав вичерпне роз'яснення на зустрічі з Меркель щодо чорноморського прикордонного інциденту".

"Наочно показав схему конфлікту. Також наочно показав вчора на зустрічі з президентом Франції Макроном", - заявив Пєсков.

Він також повідомив, що Меркель говорила про своє бажання сприяти вирішенню цієї ситуації.

Як зазначив Пєсков, торкалися також теми визволення моряків.

"Путін пояснював, що мова йде про рішення суду, про слідчі дії, і тому на це піде певний час", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи була зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом, який відмовився від переговорів після нападу РФ на українські кораблі в Керченській протоці, Пєсков сказав: "Короткий контакт був, так".

РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати Америки (США) запропонували Російській Федерації (РФ) продовжувати контакти після скасованої зустрічі лідерів країн Володимира Путіна та Дональда Трампа.

Раніше прес-секретар Білого дому Сара Сандерс розповіла, що Трамп вирішив скасувати зустріч з Путіним в літаку по дорозі на саміт G20. Вона зазначила, що по дорозі на саміт в Аргентині Трамп провів бесіди з держсекретарем Майком Помпео, главою апарату Білого дому Джон Келлі, а також з радником з національної безпеки Джоном Болтоном.

Сам Трамп заявив, що єдиною причиною скасування зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним була агресія РФ проти українських кораблів у Керченській протоці.