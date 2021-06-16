У Кремлі розповіли, чи буде розмова Путіна та Байдена тет-а-тет

У Кремлі розповіли про формат переговорів президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна . Вони можуть провести розмову тет-а-тет.

Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив в ефірі "Першого каналу" .

За його словами, Путін і Байден обговорять питання дипломатичної власності, необхідно "розібрати всі завали" у сфері двостороннього співробітництва.

"Голови держав - вони і є голови держав. Якщо вони вважатимуть за необхідне говорити віч-на-віч, вони будуть говорити віч-на-віч, і час також для президентів ніхто не фіксує. Це буде абсолютно їх вибір", - заявив Пєсков.

Розмова Путіна і Байдена почнеться в компанії голови МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Ентоні Блінкена.