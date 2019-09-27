В Кремле рассчитывают на сохранение тайны переговоров Трампа и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что в США не станут публиковать расшифровки телефонных разговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, подобная информация носит гриф "секретно" или "совершенно секретно". Он отметил, что стенограмма беседы президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа была опубликована по взаимному согласию сторон.

В то же время Песков выразил надежду, что подобного между Путиным и Трампом не случится.

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем", - сказал он.

Напомним, ранее Песков отреагировал на идею о белорусских миротворцах на Донбассе. По его словам, предложение президента Александра Лукашенко должны оценивать участники конфликта на юго-востоке Украины, среди которых, как он заявляет, нет россиян.

Ранее РБК-Украина сообщало, что саммит в нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины может состояться до конца 2019 года.