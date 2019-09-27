ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кремле рассчитывают на сохранение тайны переговоров Трампа и Путина

Новости » В мире    27.09.2019 - 13:03
В Кремле рассчитывают на сохранение тайны переговоров Трампа и Путина
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

В Кремле надеятся, что в Вашингтоне не станут публиковать разговоров Трампа и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что в США не станут публиковать расшифровки телефонных разговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, подобная информация носит гриф "секретно" или "совершенно секретно". Он отметил, что стенограмма беседы президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа была опубликована по взаимному согласию сторон.

В то же время Песков выразил надежду, что подобного между Путиным и Трампом не случится.

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем", - сказал он.

Напомним, ранее Песков отреагировал на идею о белорусских миротворцах на Донбассе. По его словам, предложение президента Александра Лукашенко должны оценивать участники конфликта на юго-востоке Украины, среди которых, как он заявляет, нет россиян.

Ранее РБК-Украина сообщало, что саммит в нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины может состояться до конца 2019 года.

Трамп планирует резко сократить приток беженцев в США Адвокат Трампа опубликует доказательства вмешательства Украины в выборы
Новости Украины Владимир ПутинКремльДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь