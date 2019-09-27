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У Кремлі розраховують на збереження таємниці переговорів Трампа і Путіна

Новини » В світі    27.09.2019 - 13:03
У Кремлі розраховують на збереження таємниці переговорів Трампа і Путіна
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

У Кремлі сподіваються, що у Вашингтоні не стануть публікувати розмов Трампа і Путіна

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль сподівається, що США не будуть публікувати розшифровки телефонних розмов президентів Володимира Путіна та Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, подібна інформація носить гриф "таємно" або "цілком таємно". Він зазначив, що стенограма бесіди президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа була опублікована за взаємною згодою сторін.

У той же час Пєсков висловив надію, що подібного між Путіним і Трампом не станеться.

"Ми, звичайно, хотіли б сподіватися, що в наших двосторонніх відносинах, де і без того повно проблем, досить серйозних, до подібних ситуацій ми не дійдемо", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Пісків відреагував на ідею про білоруських миротворців на Донбасі. За його словами, пропозицію президента Олександра Лукашенка повинні оцінювати учасники конфлікту на південному сході України, серед яких, як він заявляє, немає росіян.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що саміт у нормандському форматі по врегулюванню ситуації на сході України може відбутися до кінця 2019 року.

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