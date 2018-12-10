В Кремле прокомментировали данные о причастности РФ к акциям во Франции

Фото: протесты в Париже (twitter.com/le_figaro)

Ранее Франция начала расследование о влиянии России на акции протеста "желтых жилетов"

В Кремле прокомментировали данные о причастности России к акциям "желтых жилетов" во Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "протесты из-за возможного роста цен на топливо - внутреннее дело Франции, а Россия не вмешивается в такие процессы".

"Я, во-первых, поправил бы вас: там не возможная причастность России, как я слышал из заявлений, а о возможном вмешательстве извне. Россию потом уже "наши друзья" начали укладывать в контекст", - сказал он, добавив, что "Москва уважает суверенитет Франции, и российские власти признательны, когда Париж отвечает взаимностью".

Обвинения в причастности к акциям протеста, по мнению Пескова, "являются не чем иным, как клеветой".

Напомним, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства Российской Федерации в массовые акции протеста "желтых жилетов".

В частности, российские СМИ Sputnik и телеканал RT активно освещают протесты во Франции, однако их информация о недовольстве французских полицейских политикой президента Эмманюэля Макрона и желании поддержать протестующих, скорее всего, не соответствует действительности.

Кроме того, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в ответ на появление фотографии, на которой двое мужчин держат флаг террористической группировки "ДНР" во время протестов "желтых жилетов" во Франции заявил, что Кремль "грязными методами разрушает европейскую стабильность".