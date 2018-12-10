У Кремлі прокоментували дані про причетність РФ до акцій у Франції

Фото: протести в Парижі (twitter.com/le_figaro)

Раніше Франція почала розслідування про вплив Росії на акції протесту "жовтих жилетів"

У Кремлі прокоментували дані про причетність Росії до акцій "жовтих жилетів" у Франції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, "протести через можливе зростання цін на паливо - внутрішня справа Франції, а Росія не втручається у такі процеси".

"Я, по-перше, поправив би вас: там не можлива причетність Росії, як я чув з заяв, а про можливе втручання ззовні. Росію потім вже "наші друзі" почали укладати в контекст", - сказав він, додавши, що "Москва поважає суверенітет Франції, і російська влада вдячні, коли Париж відповідає взаємністю".

Звинувачення в причетності до акцій протесту, на думку Пєскова, "є не чим іншим, як наклепом".

Нагадаємо, раніше глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Російської Федерації в масові акції протесту "жовтих жилетів".

Зокрема, російські ЗМІ Sputnik і телеканал RT активно висвітлюють протести у Франції, однак їх інформація про невдоволення французьких поліцейських політикою президента Емманюель Макрона і бажання підтримати протестуючих, швидше за все, не відповідає дійсності.

Крім того, голова Служби безпеки України Василь Грицак у відповідь на появу фотографії, на якій двоє чоловіків тримають прапор терористичного угруповання "ДНР" під час протестів "жовтих жилетах" у Франції заявив, що Кремль "брудними методами руйнує європейську стабільність".