В Кремле пригрозили принять "меры", если США и НАТО не учтут их требования

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по "гарантиям безопасности". Поэтому Москва примет "другие меры и приемы" в отношении западных партнеров, если их пожелания не будут учтены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Главная проблема - США и их союзники по НАТО ни под каким видом, ни по каким причинам не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год", - заявил замминистра.

Он также уточнил, что "позиция НАТО по вопросу о нерасширении альянса непробиваемая, это тревожно".

"США и НАТО готовы говорить только по тем темам гарантий безопасности, которые удобны для них. Москва примет "другие меры и приемы" в отношении западных партнеров, если США и НАТО не учтут российские требования", - пишет издание.

Кроме того, представитель России подчеркнул, что у него нет уверенности, что США и НАТО пойдут на уступки в вопросах "гарантий безопасности", но диалог все равно продолжается.