В Кремле похвастались "обширными" планами по Донбассу, рассказав, когда туда приедет Путин

Президент России Владимир Путин посетит захваченный Донбасс, но пока дата поездки не определена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.

"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится" , - сказал он.

Кроме того, он добавил, что планы по Донбассу у Путина «обширные».

"Планы по развитию обширные. Вы видите, что и стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения. Это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты. Работа ведется активно, и там работают много-много тысяч людей", - добавил Песков.