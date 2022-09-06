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В Кремле похвастались "обширными" планами по Донбассу, рассказав, когда туда приедет Путин

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Президент России Владимир Путин посетит захваченный Донбасс, но пока дата поездки не определена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.

"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится" , - сказал он.

Кроме того, он добавил, что планы по Донбассу у Путина «обширные».

"Планы по развитию обширные. Вы видите, что и стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения. Это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты. Работа ведется активно, и там работают много-много тысяч людей", - добавил Песков.

Как сообщалось, ранее глава Кремля Владимир Путин вновь сделал циничное заявление о Донбассе. Он также похвалил боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые воюют против Украины.

Напомним, Путин во время открытого урока для школьников придумал новую "цель" войны в Украине, заявив о якобы создании антироссийского анклава.

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