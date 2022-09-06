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У Кремлі похвалилися "громаддям" планів по Донбасу, розповівши, коли туди приїде Путін

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Росії Володимир Путін відвідає захоплений Донбас, але поки що дату поїздки не визначено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря глави Кремля Дмитра Пєскова.

"Щодо поїздки президента, я не сумніваюся, що коли час прийде, така поїздка відбудеться", - сказав він.

Крім того, він додав, що планів щодо Донбасу у Путіна "громаддя".

"Плани з розвитку великі. Ви бачите, що і будівництво ведеться, і вводяться нові об'єкти, робляться енергійні зусилля для відновлення всіх систем життєзабезпечення. Це і водопроводи, і енергопостачання, соціальні об'єкти. Робота ведеться активно, і там працюють багато тисяч людей ", - додав Пєсков.

Як повідомлялося, раніше голова Кремля Володимир Путін знову зробив цинічну заяву про Донбас. Він також похвалив бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР", які воюють проти України.

Нагадаємо, Путін під час відкритого уроку для школярів придумав нову "мету" війни в Україні, заявивши про нібито створення антиросійського анклаву.

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