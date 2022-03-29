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В Кремле подтвердили участие Абрамовича в переговорах: одобрено обеими сторонами

Фото: олигарх Роман Абрамович на переговорах в Стамбуле (ria.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Российский олигарх Роман Абрамович принимает участие в переговорном процессе между Украиной и Россией в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его участие одобрено обеими сторонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

По словам Пескова, Абрамович не является официальным лицом российской делегации, он "задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной".

Отметим, что ранее в российских СМИ сообщили, что перед началом переговоров Абрамович встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, во дворце Долмабахче в Стамбуле проходит очередной очный этап переговоров между Украиной и Россией.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал о промежуточных результатах переговоров.

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Война России против УкраиныРоссийская ФедерацияРоман АбрамовичПесков