У Кремлі підтвердили участь Абрамовича в переговорах: схвалено обома сторонами

Російський олігарх Роман Абрамович бере участь у переговорному процесі між Україною і Росією в Стамбулі. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його участь схвалена обома сторонами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
За словами Пєскова, Абрамович не є офіційною особою російської делегації, він "задіяний у забезпеченні певних контактів між російською та українською стороною".
Зазначимо, що раніше в російських ЗМІ повідомили, що перед початком переговорів Абрамович зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Нагадаємо, у палаці Долмабахче в Стамбулі проходить черговий очний етап переговорів між Україною і Росією.
Радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповів про проміжні результати переговорів.
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