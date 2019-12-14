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На нормандской встрече договорились о допуске Красного Креста на Донбасс

Новости » Политика     14.12.2019 - 08:57
На нормандской встрече договорились о допуске Красного Креста на Донбасс
Фото: миссия Красно Креста на Донбассе (twitter.com/ICRC_ua)

На следующей неделе миссия Красного Креста попытается попасть на оккупированную территорию

Во время встречи в нормандском формате, которая состоялась 9 декабря в Париже, была достигнута договоренность о допуске гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает РБК-Украина.

По словам Пристайко, миссия Красного Креста сможет попасть в места, где удерживают незаконно арестованных и военнопленных, а также к местам захоронений.

"Мы договорились, что Красный Крест будет допущен на неконтролируемую территорию. Никогда за пять лет Красный крест не мог попасть ни в места, где содержатся наши арестованные и военнопленные, а также не могли попасть к местам захоронений", - рассказал министр.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что уже на следующей неделе миссия Красного Креста снова попытается попасть на временно оккупированную территории Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось, что около 750 родственников пропавших без вести во время войны на Донбассе обратились за помощью в Международный комитет Красного Креста. В Красном Кресте отметили, что организация будет оказывать любую помощь в вопросе поиска пропавших без вести.

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