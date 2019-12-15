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У Кремлі відповіли на заяву України про повернення до ідеї миротворців на Донбасі

Новини » Політика     15.12.2019 - 08:32
У Кремлі відповіли на заяву України про повернення до ідеї миротворців на Донбасі
Фото: Дмитро Пєсков (flickr.com/Алексей М)

У Кремлі стверджують, що поки жодних нових ініціатив не пропонувалося

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков відреагував на заяву українського міністра закордонних справ Вадима Пристайка про можливе повернення України до ідеї миротворців ООН на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, на даний момент жодних нових ініціатив щодо врегулювання ситуації на окупованому Донбасу українська сторона не пропонувала.

"Поки формально жодних нових ініціатив не висловлювалося", - заявив він.

Нагадаємо, раніше очільник українського МЗС Вадим Пристайко заявив, що Київ може повернутися до ідеї введення миротворчого контингенту ООН на окуповану територію Донбасу. Він пояснив, що до ідеї миротворців можуть повернутися, якщо всі можливості мінських домовленостей буде вичерпано.

Як писало РБК-Украхна, у черві посол Франції в Києві Ізабель Дюмон заявила, що сумнівається в можливості введення миротворчого контингенту ООН на окуповані території Донецької та Луганської областей. На питання чи залишається в силі ідея ввести миротворчу місію на Донбас, Дюмон відповіла: "Не думаю".

Крім того, під час зустрічі у нормандському форматі Україна та Росія досягли домовленості про допуск гуманітарної місії Червоного Хреста на тимчасово окуповані території Донбасу. Місія Червоного Хреста зможе потрапити до місць, де незаконно утримують заарештованих та військовополонених, а також до місць поховань.

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