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В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского на G20

Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Предпосылок для встречи главы Кремля Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20, который должен состояться в Индонезии, якобы "пока нет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитирует "РИА Новости".

"Мы можем лишь де-факто констатировать ту ситуацию, которая есть сейчас. Пока предпосылок для такой встречи нет", - сказал Песков.

Предыстория

Напомним, накануне заявления Кремля советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью ВВС заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить осенний саммит "Большой двадцатки" в Индонезии, если на нем будет присутствовать Путин.

Добавим, до этого стало известно, что президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября. . Приглашение участвовать в этом саммите ранее также принял и президент Украины Владимир Зеленский.

Однако до этого в Кремле делали различные противоречивые заявления. Сначала помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что глава Кремля намерен принять участие в саммите G20.

После чего пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не решили, будет ли российский диктатор присутствовать на саммите, заявив, что решится этот вопрос "в нужное время".

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G20Владимир ЗеленскийВладимир Путин