В Кремле отреагировали на слова Байдена о том, что Путин не может оставаться у власти

Кремль отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин "не может оставаться у власти", заявив, что россияне сами должны выбирать себе президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Это не Байдену решать. Президента России избирают россияне", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о комментарии Байдена.
Представитель Белого дома заявил, что Байден, выступавший в Варшаве, не призывал к "смене режима" в России, но его точка зрения заключалась в том, что "Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями или регионом".
В Reuters отметили, что Песков не сразу ответил на запрос о реакции на разъяснение Белого дома.
Байден усилил личные нападки на Путина с тех пор, как в прошлом месяце российский президент отдал приказ о вторжении в Украину, и Кремль в ответ поставил под сомнение душевное состояние американского лидера.
Напомним, Байден говоря о войне в Украине заявил, что необходимо готовиться к длительной борьбе.
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