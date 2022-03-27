В Кремле отреагировали на слова Байдена о том, что Путин не может оставаться у власти

"Это не Байдену решать. Президента России избирают россияне", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о комментарии Байдена.

Представитель Белого дома заявил, что Байден, выступавший в Варшаве, не призывал к "смене режима" в России, но его точка зрения заключалась в том, что "Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями или регионом".

В Reuters отметили, что Песков не сразу ответил на запрос о реакции на разъяснение Белого дома.

Байден усилил личные нападки на Путина с тех пор, как в прошлом месяце российский президент отдал приказ о вторжении в Украину, и Кремль в ответ поставил под сомнение душевное состояние американского лидера.