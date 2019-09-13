ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кремле отреагировали на призыв Зеленского продолжить санкции против РФ

Новости » Политика    13.09.2019 - 14:43
В Кремле отреагировали на призыв Зеленского продолжить санкции против РФ
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Песков назвал призыв Зеленского "тривиальным"

В Кремле негативно отреагировали на призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу продолжить политику санкции в отношении России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, слова Зеленского о продолжении санкций восприняты негативно.

"Негативно (восприняты слова Зеленского в Кремле, - ред). Мы все знаем, есть уже набор тезисов, может быть они уже стали тривиальными, но этот набор уже неоднократно доказал свою правоту", - заявил Песков.

Он считает, что введенные в отношении России санкции из-за аннексии Крыма и разжигания войны на Донбассе "не приносят никому пользы, противоречят международному праву, размывает нормы международного права".

Напомним, Зеленский призвал западные страны продолжить политику санкций в отношении России, выступая в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES). Он назвал санкции "налогом ради мира".

Отметим, США и ЕС начали вводить санкции в отношении РФ в марте 2014 года в связи с аннексией Крыма Россией. Затем эти санкции неоднократно расширялись, чтобы воздействовать на Россию в связи с присутствием ее войск и поддержки боевиков на Донбассе и были распространены на банковский и промышленные сектора российской экономики.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский назвал сроки разведения сил у Петровского и Золотого. По словам президента, разведение сил намечено на ближайшие недели.

В Кремле назвали преждевременной информацию о новом обмене В МИД призвали усилить давление на Россию за "выборы" в Крыму
Новости Украины ПесковСанкции против России
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь