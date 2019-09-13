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У Кремлі відреагували на заклик Зеленського продовжити санкції проти РФ

Новини » Політика    13.09.2019 - 14:43
У Кремлі відреагували на заклик Зеленського продовжити санкції проти РФ
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Пєсков назвав заклик Зеленського "тривіальним"

У Кремлі негативно відреагували на заклик президента України Володимира Зеленського до Заходу продовжити політику санкції щодо Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, слова Зеленського про продовження санкцій сприйняті негативно.

"Негативно (сприйняті слова Зеленського в Кремлі, - ред). Ми всі знаємо, є набір тез, може вони вже стали тривіальними, але цей набір вже неодноразово довів свою правоту", - заявив Пєсков.

Він вважає, що введені в Росії санкції через анексію Криму і розпалювання війни на Донбасі "не приносять нікому користі, суперечать міжнародному праву, розмиває норми міжнародного права".

Нагадаємо, Зеленський закликав західні країни продовжити політику санкцій щодо Росії, виступаючи в Києві на форумі "Ялтинська європейська стратегія" (YES). Він назвав санкції "податком заради миру".

Зазначимо, США і ЄС почали вводити санкції щодо РФ в березні 2014 року в зв'язку з анексією Криму Росією. Потім ці санкції неодноразово розширювалися, щоб впливати на Росію у зв'язку з присутністю її військ і підтримки бойовиків на Донбасі і були поширені на банківський і промислові сектори російської економіки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський назвав терміни розведення сил у Петровського і Золотого. За словами президента, розведення сил намічено на найближчі тижні.

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