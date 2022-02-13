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В Кремле отреагировали на переговоры Путина и Байдена: телефонный разговор был довольно сбалансированным

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Москва, Воскресенье 13 февраля 2022 07:56
В Кремле отреагировали на переговоры Путина и Байдена: телефонный разговор был довольно сбалансированным Фото: в Кремле отреагировали на разговор Путина и Байдена (УНИАН)
Автор: Анна Полисученко

В Кремле отреагировали на переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена был довольно сбалансированным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Телефонный разговор продолжался чуть более часа. Но если вернуться к разговору РФ-США, то можно констатировать, что характер беседы был все-таки довольно сбалансированным и деловым", - сказал Ушаков.

Байден, по его словам, сослался на опыт "холодной войны", когда представители США и СССР "делали все возможное, чтобы избежать катастрофы, серьезного конфликта".

"Он сказал, что наши две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность, безопасность во всем мире. Он также подчеркнул, что необходимо делать все возможное, чтобы избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины", - сказал Ушаков.

По его словам, Путин тоже прошелся по истории взаимоотношений США и НАТО с Россией.

"Многие из озвученных в телефонном разговоре шагов уже, в общем-то содержатся в полученных нами 26 января из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО ответов на российские предложения", - сказал помощник российского президента.

Кроме того, по словам Ушакова, Байден в ходе разговора упомянул о возможных жестких санкциях в отношении РФ в случае российского вторжения в Украину.

Ранее мы писали, что Россия в ближайшее время отреагирует на ответ США и НАТО по "гарантиям".

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