У Кремлі відреагували на перемовини Путіна і Байдена: телефонна розмова була досить збалансованою

У Кремлі відреагували на переговори президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена. Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що телефонна розмова президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена була досить збалансованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс" .

"Телефонна розмова тривала трохи більше години. Але якщо повернутися до розмови РФ-США, то можна констатувати, що характер бесіди був все-таки досить збалансованим і діловим", - сказав Ушаков.

Байден, за його словами, послався на досвід "холодної війни", коли представники США і СРСР "робили все можливе, щоб уникнути катастрофи, серйозного конфлікту".

"Він сказав, що наші дві великі держави і зараз є конкурентами, але повинні зробити все, щоб підтримувати стабільність, безпеку в усьому світі. Він також підкреслив, що необхідно робити все можливе, щоб уникнути найгіршого сценарію в контексті нинішньої ситуації навколо України", - сказав Ушаков.

За його словами, Путін теж пройшовся по історії взаємин США і НАТО з Росією.

"Багато з озвучених в телефонній розмові кроків вже, загалом-то містяться в отриманих нами 26 січня з Вашингтона і штаб-квартири НАТО відповідей на російські пропозиції", - сказав помічник російського президента.

Крім того, за словами Ушакова, Байден в ході розмови згадав про можливі жорсткі санкції щодо РФ у разі російського вторгнення в Україну.