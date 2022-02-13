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У Кремлі відреагували на перемовини Путіна і Байдена: телефонна розмова була досить збалансованою

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Москва, Неділя 13 лютого 2022 07:56
У Кремлі відреагували на перемовини Путіна і Байдена: телефонна розмова була досить збалансованою Фото: у Кремлі відреагували на розмову Путіна і Байдена (УНІАН)
Автор: Анна Полисученко

У Кремлі відреагували на переговори президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена. Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що телефонна розмова президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена була досить збалансованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Телефонна розмова тривала трохи більше години. Але якщо повернутися до розмови РФ-США, то можна констатувати, що характер бесіди був все-таки досить збалансованим і діловим", - сказав Ушаков.

Байден, за його словами, послався на досвід "холодної війни", коли представники США і СРСР "робили все можливе, щоб уникнути катастрофи, серйозного конфлікту".

"Він сказав, що наші дві великі держави і зараз є конкурентами, але повинні зробити все, щоб підтримувати стабільність, безпеку в усьому світі. Він також підкреслив, що необхідно робити все можливе, щоб уникнути найгіршого сценарію в контексті нинішньої ситуації навколо України", - сказав Ушаков.

За його словами, Путін теж пройшовся по історії взаємин США і НАТО з Росією.

"Багато з озвучених в телефонній розмові кроків вже, загалом-то містяться в отриманих нами 26 січня з Вашингтона і штаб-квартири НАТО відповідей на російські пропозиції", - сказав помічник російського президента.

Крім того, за словами Ушакова, Байден в ході розмови згадав про можливі жорсткі санкції щодо РФ у разі російського вторгнення в Україну.

Раніше ми писали, що Росія найближчим часом відреагує на відповідь США і НАТО щодо "гарантій".

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