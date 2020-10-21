В Кремле отреагировали на новые санкции США против "Северного потока-2"

В Кремле назвали рейдерской конкуренцией новые санкции со стороны США против российского газопровода "Северный поток-2". Такие действия наносят вред двусторонним отношениям между Россией и США.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он назвал недружественной и достаточно деструктивной линию Вашингтона по отношению к Москве.

"В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона", - сказал Песков.

При этом в РФ не связывают санкции против "Северного потока-2" и переговоры между странами о Договоре по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений.

Напомним, вчера в США анонсировали о введении новых санкций по отношению к "Северному потоку-2". Также Россию призвали отказаться от использования своих энергоресурсов для давления на другие страны.

Кроме этого РБК-Украина писало, что сейчас между США и Россией продолжаются переговоры о продлении ядерного договора. При этом в Вашингтоне готовы продлить Договор при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов. В свою очередь Россия настаивает на продлении ДСНВ без каких либо условий.