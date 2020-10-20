Россия не получила официальный ответ США о продлении ядерного договора

Фото: МИД России (mid.ru)

Российская Федерация не получила официального ответа Соединенных Штатов на предложение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений. Ранее Владимир Путин предложил Вашингтону продлить договор СНВ на один год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Нота с предложением продлить действие ДСНВ была отправлена 16 октября. В ней было сформулировано предложение президента России Владимира Путина.

"Видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Владимир Путин предложил продлить действующий договор СНВ-3 на год и без всяких условий.

В США заявили, что инициатива Путина о продлении ДСНВ без учета замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран является "обреченной на провал".

Ранее сообщалось, что в США заявили, что готовы продлить Договор о сокращении наступательных вооружений при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов.

Кроме того, администрация США готова перевести в боевое состояние ядерное оружие, чтобы надавить на Россию в переговорах о достижении новых договоренностей о сокращении стратегических наступательных вооружений.