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У Кремлі відреагували на нові санкції США проти "Північного потоку-2"

Автор: Игорь Литвиненко

У Кремлі назвали рейдерською конкуренцією нові санкції з боку США проти російського газопроводу "Північний потік-2". Такі дії завдають шкоди двостороннім відносинам між Росією і США.

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Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Він назвав недружньою і досить деструктивною лінію Вашингтона стосовно Москви.

"В цілому досить недружня і деструктивна лінія з постійного введення різних рестрикцій щодо нас, наших економоператорів, нашої економіки, на жаль, вже стала невід'ємною частиною несправедливої конкуренції, нічим не прикритої рейдерської конкуренції з боку Вашингтона", - сказав Пєсков.

При цьому в РФ не пов'язують санкції проти "Північного потоку-2" і переговори між країнами про Договір щодо подальшого скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Нагадаємо, вчора в США анонсували про введення нових санкцій проти "Північного потоку-2". Також Росію закликали відмовитися від використання своїх енергоресурсів для тиску на інші країни.

Крім цього РБК-Україна писало, що зараз між США і Росією тривають переговори про продовження ядерного договору. При цьому у Вашингтоні готові продовжити Договір за умови тимчасового заморожування розмірів ядерних арсеналів. У свою чергу Росія наполягає на продовженні ДСНО без будь-яких умов.

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