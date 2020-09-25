В Кремле отреагировали на непризнание легитимности Лукашенко со стороны ЕС

Кремль считает косвенным вмешательством во внутренние дела Беларуси заявления стран Евросоюза о непризнании легитимности Александра Лукашенко в качестве президента. В России считают, что такие заявления не способствуют диалогу между ЕС и Беларусью.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Эти решения (о непризнании Лукашенко - ред.), безусловно, не способствуют развитию диалога и, по сути, являются косвенным вмешательством во внутренние дела. Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Беларусью", - сказал Песков.

Он добавил, что Россия не приветствует такие заявления со стороны ряда европейских стран.

"Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву", - заявил Песков.

Напомним, 23 сентября в Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко. Во время выступления Лукашенко заявил, что в Беларуси не состоялась "цветная революция".

На протяжении дня многие мировые страны не признали якобы инаугурацию Лукашенко. Также не признала легитимность Лукашенко и Украина.

Позже с официальной позицией выступил Европейский союз, который заявил, что не признает Лукашенко в качестве легитимного президента и призвал Беларусь провести новые демократические выборы. При этом в ЕС отметили, что сейчас пересматривают свои отношения с Беларусью.