У Кремлі відреагували на невизнання легітимності Лукашенка з боку ЄС

Кремль вважає непрямим втручанням у внутрішні справи Білорусі заяви країн Євросоюзу про невизнання легітимності Олександра Лукашенка в якості президента. У Росії вважають, що такі заяви не сприяють діалогу між ЄС і Білоруссю.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Ці рішення (про невизнання Лукашенка - ред.), безумовно, не сприяють розвитку діалогу і, по суті, є непрямим втручанням у внутрішні справи. Такі рішення однозначно будуть гальмувати і ускладнювати ведення діалогу цих держав з Білоруссю", - сказав Пєсков.

Він додав, що Росія не вітає такі заяви з боку ряду європейських країн.

"Ми вважаємо, що ці рішення суперечать взагалі міжнародного права", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, 23 вересня в Мінську пройшла таємна інавгурація Олександра Лукашенка. Під час виступу Лукашенко заявив, що в Білорусі не відбулася "кольорова революція".

Протягом дня багато світові країни не визнали нібито інавгурацію Лукашенка. Також не визнала легітимність Лукашенка і Україна.

Пізніше з офіційною позицією виступив Європейський союз, який заявив, що не визнає Лукашенка в якості легітимного президента і закликав Білорусь провести нові демократичні вибори. При цьому в ЄС зазначили, що зараз переглядають свої відносини з Білоруссю.