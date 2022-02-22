У Путина заявили, что минские соглашения больше не стоят на повестке дня

Фото: в РФ заявили, что Минские соглашения больше не стоят на повестке дня (Getty Images)

Россия заявила, что после признания террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Минские соглашения больше не стоят на повестке дня. В приоритете Кремля "гарантии безопасности для РФ".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.