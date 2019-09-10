У Кремлі назвали передчасною інформацію про новий обмін

Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Обмін полоненими триватиме в рамках мінських угод

Інформація про терміни нового обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією на сьогодні є передчасною. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, в Кремлі є розуміння, що обмін полоненими треба продовжувати у відповідності з мінськими домовленостями.

"Разом з цим, не будемо забувати, що ось цьому недавньому обміну передувала величезна підготовча робота, дуже скрупульозна. Тому поки що говорити про терміни наступного обміну було б передчасно, але розуміння, що на це треба виходити, є", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що ще один обмін полоненими може статися вже до кінця 2019 року. За її словами, на даний момент верифіковано 113 політв'язнів українців, з них 89 кримських татар.

Відзначимо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий приєднатися до переговорів щодо миру в Україні.

"Якщо б їм було потрібно, щоб я приєднався, я б приєднався (до переговорів, - ред.), але дійсно відбулася дуже позитивна подія", - прокоментував Трамп великий обмін полоненими, який пройшов 7 вересня.